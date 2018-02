Especialistas defendem perdão judicial a acusado Antonio Edvan Moreira de Carvalho já foi punido pela perda do próprio filho e, embora indiciado por homicídio culposo, deverá ser perdoado pela Justiça. Essa é a opinião de especialistas. "Duvido que um juiz venha a condenar o pai, uma vez que ele já sofreu a maior de todas as penas (a perda do filho)", disse o jurista Ives Gandra Martins.