Especialista tira dúvidas sobre charutos cubanos

Com 30 anos de experiência em torcer charutos, o cubano José Luiz Migollo está no Brasil para dar uma série de palestras aos consumidores. Ele trabalha há 20 anos na fábrica da Cohiba e receberá o público nas Casas Del Habano de São Paulo, do Rio, Porto Alegre e Brasília. Abaixo, ele adianta algumas dicas importantes.

Como distinguir um autêntico cubano?

O que diferencia o falso do verdadeiro é a qualidade e a quantidade de material usado. O falso fica "frouxo". É importante sempre buscar os selos oficiais da Emporium, não acreditar em preços milagrosos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Qual é o melhor charuto para quem está começando?

Um charuto leve como a linha Montecristo, e com uma vitola (formato) pequena, como um Monte 4 ou Monte 5

O que é um charuto premium?

Ele é feito à mão com folhas de tabaco inteiras, não picadas, e produzido nas melhores fábricas de Cuba, como Partagas, H. Upmann e El Laguito.