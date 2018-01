Especialista defende medidas preventivas

Segundo ele, a segurança em um shopping deve ser somente "preventiva", identificando possíveis ameaças, e, em caso de pânico, avisando a Polícia Militar.

Flávio Sandrini, superintendente da Verzani & Sandrine Segurança Patrimonial, que presta serviço para 42 shoppings no Estado, afirma que as armas inibem eventuais assaltos. "Os seguranças estão em um ponto estratégico, onde se pode ter algum tipo de reação", afirma. Para ele, não há risco aos frequentadores. "Não vai haver uma ação dentro do shopping. Os seguranças podem agir sem pôr em risco a vida deles ou a dos clientes." Segundo ele, em geral não há seguranças armados na área interna. "O normal é ter um acompanhamento pelas câmeras para depois reagir."