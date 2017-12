Especialista dá dicas para dias secos

SÃO PAULO - O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) decretou na tarde desta segunda-feira, 13, estado de alerta em São Paulo por causa da baixa umidade do ar. Segundo o órgão, por volta das 11 horas, o índice atingiu 24% e o CGE decidiu anunciar a situação do indicador. Por volta das 15 horas, a umidade do ar girava em torno dos 20% na capital.

Paulo Olzon, clínico e infectologista da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), dá dicas sobre como agir nos dias quentes e secos.

O que fazer:

- Mantenha-se hidratado;

- Evite exercícios ao ar livre, principalmente das 10 horas às 16 horas;

- Durante as refeições, evite alimentos quentes e pesados;

- Use roupas leves e soltas para ter circulação de ar no corpo;

- Tome banhos frios;

- Caso sinta incômodo, use soro fisiológico no nariz e água boricada nos olhos;

- Durante a noite, use um umidificador de ar ou deixe uma toalha molhada no quarto.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a umidade do ar continuará baixa até domingo. Há previsão de chuva apenas para a próxima semana, a partir de segunda-feira.