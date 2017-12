Especialista alerta para qualidade de fontes alternativas Bicas, poços e nascentes podem servir como fontes alternativas de água em um cenário no qual a população tenha de buscar a independência hídrica por causa do agravamento de uma crise. Mas, de acordo com a presidente do Instituto Socioambiental, Marussia Whately, é importante que exista um controle de qualidade da água em cada uma dessas opções, para que a destinação seja correta.