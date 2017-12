Especial na internet reúne receitas de mães de chefs

Quinze chefs vieram na cozinha do Paladar preparar uma receita que aprenderam com suas mães. Reunidos, os pratos - saladas, carnes, massas e sobremesas - formam o Especial Receitas para o Dia das Mães, que entra no ar hoje no site do Paladar.

Todos os chefs que compartilharam a receita da mãe atuam em São Paulo, mas suas origens são as mais diversas. Do tempero árabe da salada fatuche, com pão sírio torrado, que a chef Leila Kuczynski, do Arábia, aprendeu com sua mãe Graziaql Gidrão Youssef, ao sotaque argentino dos zapallitos rellenos, abobrinhas recheadas de pão, manteiga e queijo, que Ana Massochi, do restaurante Martín Fierro, aprendeu com Elsa. Ou, ainda, a rabada com purê de batata - o hachis parmentier francês - de Marie Catherine Durand Despirite, preparada pelo seu filho e chef do Marcel, Raphael. E como receita de mãe todo mundo tem uma, e quase sempre elas são boas, pedimos que você compartilhe com a gente e com os outros leitores a receita que aprendeu com a sua.