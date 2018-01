Espanhol ficará na fronteira

Até o dia 30, o município receberá também uma médica venezuelana formada em Cuba. No total, três médicos do programa vão atuar na cidade.

Enquanto aguarda o registro no conselho de medicina, Martin conhecerá a estrutura da saúde em Cáceres. "Nesse período, ele vai se ambientando e conhecerá todo o funcionamento no município, além de conhecer as pessoas", diz o coordenador administrativo da Secretaria Municipal de Saúde, Adelk Dantas.

Segundo Dantas, Martin vai trabalhar numa unidade do Programa de Saúde da Família (PSF) e deve atender uma média de 5 mil famílias. Antes de começar a trabalhar, ele visitou unidades de saúde da periferia de Cuiabá.