Espanha intercepta no Atlântico veleiro brasileiro com uma tonelada de cocaína A polícia da Espanha interceptou, em pleno Atlântico, na altura das ilhas Açores (Portugal), um veleiro de bandeira brasileira carregado com 1.200 kg de cocaína. A operação do Grupo Especial de Resposta ao Crime Organizado da Galícia e do Serviço de Vigilância Aduaneira aconteceu anteontem, após a descoberta que traficantes planejavam receber um carregamento de drogas na Espanha. Investigadores localizaram um veleiro nas imediações dos Açores encarregado de levar a cocaína até a Galícia, no noroeste da Espanha. Na abordagem, agentes detiveram três britânicos. A suspeita é de que a droga tenha chegado aos Açores em outro barco maior e sido depois transferida ao veleiro para tentar driblar a forte vigilância no litoral espanhol.