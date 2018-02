Espanha cede e afrouxa regra de entrada de brasileiros

O Brasil conseguiu diminuir as exigências dos espanhóis para a entrada de turistas naquele país. Depois de uma reunião na segunda-feira, 4, os dois governos acertaram que um dos principais problemas enfrentados pelos brasileiros, a cobrança de uma carta-convite cheia de detalhes, será simplificada. Também será aberta uma linha direta entre a Embaixada do Brasil em Madri e as autoridades de imigração espanholas para exame de casos considerados injustos. As medidas devem entrar em vigor o mais rápido possível.

O governo espanhol só concordou em negociar quando, depois de vários meses de ameaça, o Brasil colocou em prática a reciprocidade e passou a cobrar dos espanhóis as mesmas exigências feitas aos brasileiros. No primeiro mês da cobrança, em abril, 30 espanhóis foram barrados. O número de maio ainda não foi fechado. Diretora do Departamento de Políticas Consulares e de Brasileiros no Exterior do Itamaraty, a ministra Luíza Lopes da Silva, que representou o Brasil em Madri, reconheceu que, antes da reciprocidade, o País "não tinha com o que negociar".

Ao final da reunião, o Brasil obteve a concordância dos espanhóis em todas as exigências principais. A carta-convite, principal entrave, será simplificada. Hoje, as exigências espanholas incluem até mesmo uma "prova de amizade ou parentesco" com a pessoa que hospedará o turista, além do registro em um órgão oficial e outros detalhes. Agora, bastará um texto com a identidade da pessoa que convida, do convidado e o local de estada.

Outra mudança será o fim da exigências de uma carta caso a pessoa esteja em trânsito pela Espanha. Se for para outro país, precisará apenas registrar a identidade e o endereço de quem o estiver recebendo - desde que cumpra o restante da lista, que inclui, por exemplo, dinheiro suficiente para se manter no período.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Comunicação. Depois de visitar a área onde ficam barrados os turistas, os diplomatas também conseguiram que um representante do setor consular da Embaixada possa ter acesso ao local para verificar os problemas na imigração. Isso porque ficou provado que existem sérias dificuldades de comunicação. Os celulares dos viajantes são retidos e é preciso pagar 5 por um telefonema. Também ficou acertado que os turistas poderão ter acesso às suas bagagens se tiverem de ficar por mais de 24h no aeroporto, o que não é permitido hoje.

As exigências serão colocadas nos sites das Embaixadas dos dois países e dos Ministérios das Relações Exteriores. Também serão feitos folhetos explicativos para os viajantes.

As melhorias no tratamento dos turistas valem para as duas partes. As mudanças reais, no entanto, terão de ser feitas pela Espanha. Apesar de ter aumentado as exigências, o Brasil é muito menos duro. Normalmente, os turistas não admitidos são reembarcados no mesmo dia. Os celulares também não são retirados, facilitando a comunicação dos barrados.