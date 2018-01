Espancado, menino de um ano morre e padrasto é preso em SP

Gustavo Rafael Rodrigues Paulino Ferreira, de um ano e quatro meses, morreu no início da na madrugada desta terça-feira, 3, na região central de Ribeirão Preto, após ser espancado. O padrasto, Edilson Roberto Nogueira, de 23 anos, foi preso em flagrante. Ele é o único suspeito do crime e responderá inquérito por homicídio qualificado. O crime ocorreu numa pensão, onde o menino morava havia um ano com a mãe Vanessa Aparecida Rodrigues, de 21 anos, e o padrasto. Apesar do socorro da mãe, o menino não resistiu aos ferimentos.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), que irá apurar mais detalhes do crime e ouvir testemunhas. A mãe chegou do trabalho, no final da noite do feriado de segunda-feira, e o padrasto teria tentado evitar que ela entrasse no quarto. O menino apresentava hematomas pelo corpo e no rosto e os dentes quebrados, e estava quase desmaiado sobre a cama.

Nogueira argumentou que o menino teria caído da cama. Vanessa levou o filho, no colo, ao Pronto-Socorro Central, a menos de 500 metros da pensão. Lá, ela foi orientada a acionar a polícia, pois o caso era de espancamento contra a criança. Devido à gravidade dos ferimentos, o menino foi imediatamente transferido à Unidade de Emergência (UE), do Hospital das Clínicas, onde faleceu.

A Polícia Militar foi acionada e deteve Nogueira pouco depois, em flagrante, ainda na pensão, bebendo com amigos. Moradores da pensão teriam observado que a criança já fora agredida outras vezes e isso será investigado pela Polícia Civil nos próximos dias.

A delegada Maria Beatriz Moura Campos, da DDM, diz que um laudo preliminar do Instituto Médico-Legal (IML) deverá estar em suas mãos para ajudar nas investigações. Nogueira está preso no Centro de Detenção Provisória (CDP), de Ribeirão Preto.

(Texto atualizado às 15h10)