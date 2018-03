Esgoto vaza e Sabesp é multada em R$ 303 mil A prefeitura do Guarujá, no litoral sul de São Paulo, multou a Sabesp em R$ 303 mil por vazamento de esgoto nas Praias de Pitangueiras e da Enseada. Os vazamentos na tubulação já foram solucionados. Segundo o secretário do Meio Ambiente, Élio Lopes, houve problemas de manutenção. Segundo nota da Sabesp, por conta de alagamentos ocorridos na cidade, "parte da população abriu as tampas das redes de esgoto acreditando que facilitaria o escoamento da água da chuva e isso congestionou pontos da rede de esgoto".