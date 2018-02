Esgoto ameaça praias e turistas encontrarão 11 delas impróprias no feriado

São Sebastião – Ao menos 11 praias estarão impróprias para o banho de mar durante o feriado prolongado de Páscoa, segundo análise feita pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). São Sebastião lidera com sete delas poluídas por coliformes fecais (Prainha, São Francisco, Pontal da Cruz, Porto Grande, Preta do Norte, Grande, Toque Toque Pequeno). Com exceção de Toque Toque, todas as praias surgem com frequência nas análises da companhia e geralmente não são frequentadas por banhistas, por estarem situadas na região central do município e apresentam águas de cor escura. A bucólica Toque Toque Pequeno, de águas límpidas e cristalinas, vem surgindo desde o ano passado como imprópria.

Em Ilhabela, as praias de Itaquanduba, Itaguaçu e Portinho também estão com bandeira vermelha. As duas primeiras são figurinhas carimbadas nas análises de balneabilidade. Mas a poluição da Praia do Portinho, que tem menos de 100 metros de faixa de areia, causa estranheza nos banhistas, pois está inserida dentro de uma área de 1,5km de extensão, considerada santuário ecológico marinho, protegido por decreto municipal, onde há rica fauna e flora marinhas e tartarugas, que são a grande atração dos turistas.

Já em Ubatuba os visitantes deverão evitar a Praia do Itaguá, um dos lugares mais visitados da cidade, onde estão localizados o Projeto Tamar e o Aquário de Ubatuba. A poluição, segundo ambientalistas, surge no trajeto de um rio que nasce no alto do Parque Estadual da Serra do Mar. Em seu trajeto, segundo eles, há diversos bairros populosos sem saneamento básico e seu leito recebe emissões de estações de tratamento de esgoto, que desaguam na praia com qualidade abaixo dos padrões de qualificação.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Caraguatatuba é a única cidade do litoral norte que tem todas as suas praias livres de contaminação e, portanto, próprias para o banho, segundo a Cetesb.