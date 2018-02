Esgotadas vagas extras para entrevista de visto As 4 mil vagas extras para entrevista de visto oferecidas pelo Consulado dos Estados Unidos em São Paulo nesta semana se esgotaram em poucas horas. Na segunda-feira, um lote de agendamento liberado para amanhã acabou rapidamente segundo o consulado, que não detalhou em quanto tempo. Ontem, novas vagas abriram para entrevista no dia 23 de julho, mas elas se esgotaram em poucas horas. No consulado, a fila de espera fica em torno de 132 dias.