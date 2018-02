Esforço é para que '171' continue a ser estelionato

A tentativa de observar o que a sociedade pensa da Justiça, aliás, foi um dos motores da comissão de juristas. Conforme o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Gilson Dipp, talvez nenhuma outra comissão dedicada a reformas de códigos produziu um anteprojeto tão debatido na esfera pública. Ele ainda espera que a sociedade volte a ser ouvida durante as discussões no Congresso. "Isso criará um código que atenda às necessidades da sociedade brasileira de hoje e de amanhã."