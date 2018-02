''Escutei o choro do meu irmão, mas estava muito fundo'' A família de Yoham de Jesus, de 3 anos, morto no deslizamento, vivia na Mata Virgem há um ano e tinha sido avisada do perigo na área. Sua mãe, Suzélia Hanna, de 28, recebeu oferta de R$ 25 mil para sair dali, mas não achou outra casa no valor. "Só achei uma de R$ 40 mil. Agora, nem esse valor trará meu filho de volta."