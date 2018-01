Escuta revela conversa de médica antes de morte no PR Trechos de ligações telefônicas da médica Virgínia Soares de Souza gravadas pela polícia com autorização judicial mostram que ela discutiu o desligamento dos aparelhos médicos de um paciente um dia antes de ele morrer, no Hospital Evangélico, em Curitiba. Chefe da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Virgínia foi presa no dia 19 acusada de colaborar na morte de pacientes na unidade.