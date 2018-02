Escultura homenageia Jorge Amado e Zélia Os escritores Jorge Amado e Zélia Gattai foram homenageados com uma escultura do artista plástico Tati Moreno, inaugurada anteontem na orla do bairro Rio Vermelho, em Salvador. Na obra, feita em bronze, os escritores são retratados em tamanho real sentados em um banco, na companhia do cachorro do casal, Fadul. Ao lado da escultura, uma placa lembra uma célebre frase de Jorge: "Na Bahia, toda criação provém do povo, de sua graça e de sua força".