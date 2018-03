Escritório famoso assinou construção Quando foi inaugurado, no dia 27 de abril de 1940, o Estádio do Pacaembu era tudo o que paulistanos ávidos por esporte e cultura queriam: uma arena multiuso que serviria para prática de esportes e apresentação de concertos e recitais. Sua concepção ficou a cargo do escritório do famoso arquiteto Ramos de Azevedo, que projetou o Teatro Municipal, a Estação Júlio Prestes e outros símbolos da cidade.