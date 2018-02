Escritório de bicheiro é estourado pela polícia A Polícia Civil do Rio estourou ontem em São Gonçalo o escritório de contabilidade do bicheiro Luis Anderson de Azeredo Coutinho, o Anderson Bicheiro. Ele é suspeito de ser o mandante da execução, com 21 tiros, da juíza Patrícia Acioli, no dia 11. Ele teria ameaçado a magistrada de morte há dois anos. Patrícia havia decretado prisão preventiva de Coutinho.