Escolta para ônibus continua na capital de SC A ocorrência de ataques diminuiu em Santa Catarina, mas o transporte coletivo em Florianópolis permanecerá com horários restritos e esquema especial de segurança por tempo indeterminado. Com o início do ano letivo, a maioria dos ônibus circulará das 5h30 às 19h, diariamente. Das 19h às 23h, a circulação de ônibus será reduzida e os veículos terão escolta. A prefeitura vai avaliar a situação diariamente.