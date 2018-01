Escolha o local para ver os jogos da Copa 2010

Começa no dia 11 o evento mais aguardado do ano pelos brasileiros. Ou dos últimos quatro anos. Pena que a Copa do Mundo aconteça do outro lado do Atlântico, na África do Sul. Por causa do fuso, os jogos vão cair bem no horário do expediente. É bom você começar já a negociar com o seu chefe: as partidas vão começar às 8h30, às 11h e às 15h30. Mas faça isso rápido.

O Divirta-se selecionou algumas casas onde você pode assistir aos jogos do Brasil (e de outras seleções também, se o seu chefe realmente colaborar). Há bares em que você pode comprar pacotes com bebidas e aperitivos. Assim, já fica tudo garantido. Outros ofertam kits de torcida, com bandeirinhas, apitos e cornetas para animar a festa (você também pode comprar esses itens separadamente - pesquisamos os preços). Confira as dicas de bares.