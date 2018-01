Escolha é do profissional, diz coordenador Felipe Proenço, coordenador do programa Mais Médicos no Ministério da Saúde, afirmou que o fato de várias cidades sem médico de saúde da família não terem sido atendidas nos dois primeiros ciclos só demonstra que os brasileiros escolhem onde querem atuar, em geral nas Regiões Metropolitanas. "Claro que existe uma expectativa no programa de que os profissionais escolham as localidades mais carentes de gente, mas eles colocam nas suas opções os municípios que consideram prioritários", diz.