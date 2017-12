Escolas privadas vão ao MP contra ranking do Enem A Federação Nacional de Escolas Particulares (Fenep) protocolou no Ministério Público Federal (MPF) pedido para que se investigue a divulgação de notas de instituições no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A Fenep, que representa colégios particulares do País, reclama da forma como os resultados foram divulgados, que permite a criação de rankings.