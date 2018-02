Escolas e postos de saúde também não foram reconstruídos O atraso na reconstrução de imóveis atingidos pela enchente nas 19 cidades alagoanas também atingiu as escolas. Ao todo, 27 foram completamente destruídas no ano passado. Segundo o vice-governador José Thomaz Nonô (DEM), uma escola foi inaugurada recentemente e outras duas, no município de Rio Largo, serão entregues em breve. Apesar do atraso, o secretário estadual da Educação, Adriano Soares, afirmou na semana passada que o ano letivo de 2011 não será prejudicado. "Estamos realizando reposição de aulas, atendendo alunos em salas improvisadas, em um esforço para não prejudicar os filhos dos desabrigados", afirmou.