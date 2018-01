Escolas discutem uso da internet e dão orientação

No Colégio Bandeirantes, os alunos fazem parte de uma rede social interna, na qual discutem temas sobre a internet e tiram dúvidas. "Para os alunos menores, do sexto ano, discutimos vírus e segurança da informação", conta a coordenadora de tecnologia educacional do colégio, Cristiana Mattos Assumpção.

No Vértice, a cada bimestre a escola reserva um dia para que os alunos acessem a internet. "Nesses dias, os conceitos de segurança são expostos para os alunos", afirma a professora de informática Cristina Lellis. No Colégio Renovação, na Saúde, zona sul, os alunos refletem sobre o impacto do consumo. "Devemos fazer uma conscientização constante", diz a vice-diretora Cláudia Baratella. / L.C. e L.G.G.