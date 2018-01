SÃO PAULO - Últimos preparativos das escolas de samba do grupo especial. Na foto, Leandro de Itaquera e Imperador do Ipiranga, que abrem o desfile no Sambódromo do Anhembi no Carnaval 2010.

Veja também:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Marquês de Sapucaí recebe os últimos retoques antes da folia no Rio