Escolas de SP agitam sambódromo em ensaios finais

Os foliões de São Paulo podem aproveitar os ensaios técnicos, realizados no Sambódromo do Anhembi, zona norte da capital, e também os ensaios nas quadras de suas agremiações preferidas para já antecipar as festas de carnaval. As escolas deram início à maratona de preparação, nesta reta final, antes dos desfiles, nos dias 17 e 18 de fevereiro.

Até o dia 12 de fevereiro, serão 25 ensaios técnicos de escolas do Grupo Especial e também do Grupo de Acesso.

A arquibancada é liberada para o público e o acesso é gratuito. Há estacionamento pago na frente da área de dispersão do sambódromo, na Avenida Olavo Fontoura, 1.209, Santana. Quem optar pelo transporte público pode chegar ao sambódromo de metrô e desembarcar na Estação Portuguesa-Tietê.

Os ensaios técnicos, essenciais para os últimos acertos antes de se enfrentar a avenida, são uma prévia do que os componentes da escola terão de fazer para batalhar pelo título. Nesta sexta-feira, dia 3, a Império de Casa Verde, a partir de 21 horas, coloca seus integrantes na passarela.

No sábado, dia 4, a partir das 18 horas, mais seis escolas entram na avenida: Águia de Ouro, Morro da Casa Verde, Pérola Negra, Estrela do Terceiro Milênio, Unidos de São Lucas e Camisa Verde e Branco. Cada ensaio dura uma hora e os desfiles se encerram à meia-noite.

Domingo será dia de novos desfiles no Anhembi. Às 18 horas, entra na avenida a Acadêmicos do Tatuapé, seguida, às 19 horas, pela Acadêmicos do Tucuruvi. O último ensaio técnico está marcado para as 22 horas, com a passagem da Gaviões da Fiel. E até na segunda-feira haverá ensaio: Dragões da Real faz seu desfile técnico a partir das 22 horas.

Entre os dias 9 e 12 de fevereiro, mais ensaios técnicos serão realizados no Anhembi. Vai-Vai, Leandro de Itaquera, Rosas de Ouro, Mocidade Alegre, X-9 Paulistana, Vila Maria, Nenê de Vila Matilde, Unidos do Peruche, Imperador do Ipiranga, Tom Maior e Mancha Verde estão na agenda. A programação completa pode ser conferida no site da Liga (www.ligasp.com.br).

Nas escolas. As quadras também estarão abertas nos próximos dias para receber os foliões. No berço das escolas, os componentes aproveitam para aprimorar os quesitos harmonia, samba-enredo, bateria. A programação completa está no site Cidade de São Paulo, da SPTuris (www.cidadedesaopaulo.com).