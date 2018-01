Escolas de samba têm quadras irregulares em SP

A maioria das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo, ou 90% delas, tem quadras sem alvará de funcionamento. Segundo a São Paulo Turismo (SPTuris), os barracões das agremiações apresentam o mesmo problema. Localizadas em terrenos municipais, as escolas deveriam entrar com pedido de regularização, mas o processo é lento e prazos são ignorados pelas agremiações, diz a Prefeitura. O órgão não informou quais são os locais irregulares. Veja também: Cobertura completa do carnaval 2009 Blog: dicas para quem quer curtir e para quem quer fugir da folia Especial: mapa das escolas e os sambas do Rio e de SP Escolas como a Vai-Vai e a Rosas de Ouro possuem uma permissão de uso. A autorização, entretanto, é temporária e não garante a segurança das edificações. A quadra da Unidos de Vila Maria tem goteiras e obriga o público que frequenta os ensaios a usar guarda-chuvas. A Tom Maior, que está em um espaço temporário, costuma ter os ensaios lotados em casa sem capacidade. Segundo Luiz Sales, coordenador de carnaval da SPTuris, a fiscalização é de responsabilidade das subprefeituras, mas dificilmente as agremiações são fechadas. "É uma situação complicada, pois as escolas realizam projetos sociais e são importantes para a comunidade. Não existem muitos terrenos públicos disponíveis." Segundo ele, as escolas costumam entrar com recursos na Justiça para impedir a saída desses locais. De acordo com a Secretaria das Subprefeituras, qualquer estabelecimento irregular deve ser fechado. Para o presidente da Superliga das Escolas de Samba e presidente da Vai-Vai, Edimar Tobias, "a preocupação por enquanto é com o desfile". "Logo após o carnaval poderemos discutir isso. A Prefeitura está disposta a resolver a situação", afirmou. Flor de Liz Instalada em terreno provisório da Prefeitura, a escola de samba Flor de Liz, do Grupo de Acesso, teve de deixar o espaço no sábado. Após a saída, a escola alega que teve alegorias destruídas pela Subprefeitura de Santo Amaro. Segundo Paulo Henrique de Oliveira, diretor da escola, alguns materiais que foram deixados no terreno e que seriam utilizados para completar os carros alegóricos foram levados pelos fiscais. Em nota, a subprefeitura negou as acusações. "Tudo foi devolvido à escola de samba", informa o texto.