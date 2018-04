Escolas de samba de SP fazem ensaios neste fim de semana no Sambódromo

Cerca de 15 mil pessoas são esperadas para assistir aos ensaios técnicos das escolas de samba de São Paulo, neste fim de semana, no Sambódromo, no Anhembi, zona norte de São Paulo. A entrada é gratuita.

A movimentação começa na sexta-feira, com a Vai-Vai, do grupo especial, que entra às 21h.

No sábado, passam pelo sambódromo, a partir das 18h, as escolas do grupo de acesso Imperador do Ipiranga, Leandro de Itaquera, Nenê de Vila Matilde, Terceiro Milênio e Unidos do Peruche, além da Camisa Verde e Branco, do grupo especial. A entrada da Camisa está programada para acontecer às 23h.

No domingo, também a partir das 18h, ensaiam Dragões da Real e Acadêmicos do Tucuruvi, ambas do grupo especial.

Por conta dos ensaios, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito nas imediações do Sambódromo do Anhembi, nesta sexta-feira, 20, a partir das 21h e no sábado e domingo, a partir das 18h.

O complexo Anhembi está localizado entre a Avenida Olavo Fontoura e a Marginal Tietê (sentido Castelo Branco), entre as pontes das Bandeiras e Casa Verde. As principais vias de acesso são a Marginal Tietê e as avenidas Brás Leme e Santos Dumont.

Recomendações. A CET recomenda que o público dê preferência ao uso de transporte público e táxis. A estação de Metrô mais próxima é a Portuguesa-Tietê.

O órgão ressalta que quem for de carro não deve atrapalhar o tráfego ao desembarcar e embarcar em fila dupla e nem estacionar em áreas demarcadas com cones e cavaletes.