Escola pública de idiomas abre inscrições na Vila Prudente

Estudantes do ensino estadual podem se inscrever para cursar espanhol, francês, italiano, japonês e inglês em 2015 no Centro de Estudos de Línguas da escola estadual Professora Júlia Macedo Pantoja. As aulas têm início em fevereiro de 2015, em paralelo com o calendário do governo.

É requisito que o interessado tenha completado pelo menos o 7.º ano do fundamental e esteja cursando o primeiro ou o segundo grau numa escola regular estadual, EJA ou Etec. Para o curso de inglês, é necessário que o estudante esteja no Ensino Médio.

As inscrições estão abertas de segunda à sexta, das 9h às 16h. É preciso levar uma foto 3 x 4, xérox do RG e uma declaração de escolaridade para realizar a matrícula. As vagas são limitadas, por isso vale a pena ligar antes para checar se ainda há vagas no curso de interesse.

Os alunos que se matricularem para 2015 terão acesso gratuito ao ensino de idiomas durante três anos, divididos em seis semestres. As aulas devem diferir do horário de estudos regulares do interessado. São quatro horas por semana.

SERVIÇO

CEL Professora Júlia Macedo Pantoja

Rua Cananéia, 626

Informações: 2061-8324