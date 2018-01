Escola onde 180 crianças passaram mal reabrirá na segunda-feira, 3

SÃO PAULO - Na última terça-feira, 27, 180 crianças precisaram receber atendimento médico após apresentarem sintomas de mal estar em uma escola de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Nesta quinta-feira, 29, a unidade voltou a funcionar para realização do conselho de classe dos professores e as aulas serão retomadas na próxima segunda-feira, 3.

Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, cerca de 1h30 após o almoço na terça-feira algumas crianças começaram a vomitar. Ao todo, 180 alunos foram encaminhados para as unidades de saúde municipais. Na quarta-feira, 28, doze permaneciam internados, mas tiveram alta ao longo do dia.

A refeição servida era composta por arroz, feijão, farofa de salsicha e ovos, além de salada de repolho e tomate. Porém, as demais unidades de ensino serviram o mesmo cardápio, proveniente do mesmo lote, e os alimentos estariam dentro do prazo de validade.

Após o problema, a cozinha e a despensa foram lacradas. A escola passou por uma análise da Vigilância Sanitária e foram colhidas amostras de alimentos e da água. Foi feito um boletim de ocorrência, e a Polícia Civil irá apurar as responsabilidades e saber o que causou o problema. Envolvidos já estão sendo ouvidos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A prefeitura providenciou ainda a lavagem da escola e a esterilização das carteiras. A unidade adota um sistema de ensino recentemente implantado nas escolas infantis de Campo Grande, com aulas em tempo integral. São oferecidas diariamente seis refeições no local.