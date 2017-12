Escola evita falar, mas põe seguranças em velório e enterro

Na porta da Escola Adventista de Embu, duas faixas pretas - uma esticada no portão de ferro e a outra pendurada em uma janela - simbolizavam o luto dos funcionários e estudantes pela morte do garoto Miguel. As aulas foram suspensas e só serão retomadas na segunda-feira.

Ontem alguns pais de alunos e estudantes foram à escola para observar a movimentação policial. As investigações realizadas na instituição foram acompanhadas pela diretoria e pelo advogado da Escola Adventista, Lélio Lellis.