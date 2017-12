Escola em que garoto foi morto volta às aulas com sala fechada As atividades no Colégio Adventista de Embu, na Grande São Paulo, onde Miguel Cestari Ricci dos Santos, de 9 anos, foi baleado dentro da sala de aula na semana passada, foram retomadas ontem com cerca de 80% dos alunos. Pais e alunos encontraram na entrada duas faixas pretas - uma esticada no portão de ferro e outra na janela principal - como símbolos do luto pela morte do estudante. Também havia seguranças, que impediram a entrada de jornalistas no prédio. Os pais que compareceram, porém, disseram aprovar as ações do colégio nos últimos dias.