Escola e faculdade não precisam mais ter estacionamento

Segundo a nova legislação, os estabelecimentos de ensino podem manter vagas de garagem em imóveis a até 600 metros de distância.

Dezenas de universidades particulares, como a Uniban da Barra Funda, a Unip do Morumbi e a Uninove da Água Branca, que construíram mais vagas para carros após recentes obras de ampliação, serão beneficiadas pela medida do prefeito.

Em nota, a Prefeitura afirma que a lei "se justifica pela importância social do equipamento público em questão", as escolas e faculdades. "Dessa forma, a Prefeitura procura incentivar o aumento da rede educacional no município." A administração municipal também ressalta que a lei não isenta escolas e hospitais que são enquadrados como polos geradores de tráfego. Esses empreendimentos são tratados de forma especial, com obrigatoriedade de adotar diretrizes de mitigação de trânsito. / D.Z.