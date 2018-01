Escola é assaltada 30 vezes em 4 anos Depois de ser assaltada, na madrugada de ontem, pela 30.ª vez em quatro anos, a Escola Estadual Reverendo Ovídio Antonio de Souza, no Jardim Nova Esperança, em Sorocaba, suspendeu as aulas. Os ladrões quebraram os portões, roubaram as câmeras de vigilância, invadiram o almoxarifado e espalharam tinta sobre mesas e carteiras. A PM informou que o policiamento será reforçado.