Escola do Tatuapé abre desfile em SP

A primeira noite de desfile do Grupo Especial de São Paulo foi aberta pela Acadêmicos do Tatuapé, às 23h38, com quase meia hora de atraso. Rosas de Ouro foi a segunda a entrar no sambódromo. Por causa da chuva antes dos desfiles, o Anhembi não estava cheio. O prefeito Fernando Haddad (PT), que foi ao Camarote da Cidade, disse que este foi o ano que a administração mais investiu na festa (R$ 33,9 mi) e revelou a escola do coração: "Eu sempre acompanho a Vai-Vai". Desfilariam ainda Mancha Verde, Vai-Vai, X-9 Paulistana, Dragões da Real e Águia de Ouro. / TIAGO DANTAS, NATALY COSTA, ARTUR RODRIGUES e JULIANA DEODORO