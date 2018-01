Escola de Sorocaba suspende aulas após sofrer 30º assalto

SOROCABA - Depois de ser assaltada, na madrugada desta segunda-feira, 26, pela 30ª vez em quatro anos, a Escola Estadual Reverendo Ovídio Antonio de Souza, no Jardim Nova Esperança, em Sorocaba, suspendeu as aulas.

A escola fica num dos bairros mais violentos da cidade, disputado por quadrilhas de traficantes de drogas. Os ladrões quebraram os portões, roubaram as câmeras de vigilância instaladas para coibir os furtos, invadiram o almoxarifado e espalharam o conteúdo de várias latas de tinta sobre mesas e carteiras.

A direção informou que os 1.500 alunos foram dispensados para o reparo das avarias e a limpeza do prédio depredado. Um grupo de professores, porém, revelou a disposição de pedir ajuda para o tráfico para evitar novos roubos.

A porta-voz do grupo, uma professora que pediu para não ser identificada, contou que o plano é conversar com o principal chefe do tráfico e pedir uma trégua. "Aqui ele tem mais poder do que as autoridades e, se der uma ordem, o pessoal respeita", disse.

O bairro se formou em áreas de antigas favelas e tem ruas estreitas que facilitam a ação dos traficantes. Eles controlam dezenas de pontos de distribuição de drogas.

A escola funciona desde 2006 e só este ano sofreu seis ataques. Na semana passada, os ladrões já tinham roubado a cantina - o comerciante que tinha a concessão pediu a rescisão do contrato. A direção informou que não aprova, nem reconhece qualquer medida para aumentar a segurança na escola que não seja através dos órgãos da Segurança Pública. Algumas classes voltaram a ter aulas na tarde de hoje.

Nesta terça-feira, 27, a escola retoma o funcionamento normal. A Polícia Militar informou que já se reuniu com os moradores para discutir a segurança. O policiamento no bairro será reforçado.