Escola de 40 anos fica em área de classe média baixa A Escola Municipal Tasso da Silveira, que completa 40 anos em 2011, é uma das 33 instituições de ensino municipais de Realengo, bairro de classe média baixa na zona oeste do Rio. A nota da escola no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi 4,9, superior à média do município (3,5).