O Ciep Rubens Gomes, no Rio, antecipou as férias em uma semana após o aluno Wesley Guiber de Andrade, de 11 anos, ser morto por um tiro de fuzil na sala de aula, na sexta-feira. O Sindicato dos Profissionais da Educação anunciou que vai processar a prefeitura. A entidade afirma que solicitou reforço na segurança no Ciep e para outras 150 escolas, mas nada foi feito.