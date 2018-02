'Escoamento está sendo bem feito' O prefeito Fernando Haddad (PT) afirmou ontem que o escoamento da cidade funciona, embora seja insuficiente. "O retorno que tenho é que o serviço de escoamento, de limpeza de córrego e de limpeza de ramal está sendo bem feito pelas empresas contratadas. Do ponto de vista do escoamento, a capacidade instalada está limpa. O problema da capacidade instalada é que ela é insuficiente." Ele afirma que está "tirando do armário vários projetos de aumento da capacidade de drenagem da cidade."