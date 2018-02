Escândalo intelectual

Silvio Berlusconi disse ontem à Justiça italiana que o bunga-bunga é como o mensalão: não existe!

"Veta, Dilma, veta!"

Se os vetos de Dilma Rousseff ao Código Florestal entrarem em julgamento no STF, como pretende a bancada ruralista no Congresso, Camila Pitanga pode pegar uns 2 anos de cadeia por formação de quadrilha. A atriz é, como se sabe, a mentora da presidente nessa história!

Queda estratosférica

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ratinho Jr. está virando uma espécie de Celso Russomanno de Curitiba!

Temeridade

Para evitar novos conflitos com a polícia, o pessoal do Posto 9 promete não fumar maconha nem jogar 'altinho' durante a chopada em homenagem ao STF convocada para este domingo naquela faixa de areia de Ipanema. Se acontecer, tomara que ninguém de máscara do Joaquim Barbosa vá em cana!

Muy amigo

Entreouvido durante corpo a corpo de José Serra dia desses em São Paulo: "Ih, lá vem o Malafaia! Atravessa, atravessa...!"

Fauna brasileira

Sabe o que o tatu-bola disse pro jabuti? "Vida de mascote é muito melhor que a de prêmio literário!"

Custo-benefício

Pesquisa revela: o brasileiro precisa trabalhar 20 minutos para comprar meio litro de cerveja! Isso quer dizer o seguinte: se fizer hora extra, sai da firma em coma alcoólico!

Não sei se desta vez a bronca chega aos tribunais, o certo é que mais cedo ou mais tarde o Prêmio Jabuti de Literatura será decidido em julgamento no STF. Só se fala disso no submundo dos escritores - ô, raça! -, sacudido dia desses por novo escândalo na premiação.

Parece história de apuração dos desfiles das escolas de samba, mas deu nos jornais de ontem que um certo 'jurado C' do Jabuti 2012 tascou zero em nomes consagrados do mercado editorial, supostamente para favorecer o estreante Oscar Nakasato, autor de Nihonjin, escolhido Melhor Romance.

Por muito menos, em 2010, correu pelas redes sociais o abaixo-assinado Chico, Devolve o Jabuti, em protesto contra os critérios que premiaram Chico Buarque como autor do Melhor Livro de Ficção, apesar do segundo lugar de seu Leite Derramado na categoria "melhor romance", atrás de Se eu Fechar os Olhos Agora, de Edney Silvestre.

É impressionante como no Brasil, ultimamente, até prêmio literário - no caso, o mais importante do País - acaba em confusão.

Melhor entregar logo o caso à Justiça, antes que descambe para a violência! Arranca-rabo de intelectual é um caso sério!

Ex-cabeludos

Nem todo mundo da geração 1968 ficou igual ao José Dirceu: estava cheio de carecas na faixa dos 60 anos curtindo horrores a estreia da turnê brasileira de Robert Plant, ex-Led Zeppelin, no Rio. O ex-ministro é, diga-se de passagem, um dos poucos dessa turma que aderiu ao implante de cabelo.