Erundina teve mais mulheres nas secretarias Antes de Haddad, a gestão com maior participação feminina foi a da prefeita Luiza Erundina, hoje deputada federal pelo PSB. A chefe do Executivo contava com a ajuda de outras cinco mulheres em um secretariado com 21 cadeiras. Proporcionalmente, o total de secretárias (23%) no governo Erundina é maior do que o do grupo escolhido por Haddad (19%).