Erro leva nome a SPC Em 1.º/2, solicitei o encerramento da conta corrente pessoa física que eu mantinha na Nossa Caixa, mas continuei com a conta pessoa jurídica. Fui instruída a liquidar os débitos existentes e, para ter valor o encerramento, fui orientada a "zerar" a conta. Fiz tudo isso e recebi um documento do banco informando sobre o encerramento dessa conta. Mas, em 23/4, fui às Lojas Pernambucanas, de Indaiatuba, e não pude fazer minhas compras porque me informaram que meu nome estava inscrito no SPC e, para maiores informações, eu deveria procurar a Junta Comercial. Lá descobri que há um débito, de 24/11/2009, no valor de R$ 316,83. Incrível, esse é o mesmo valor que eu saldei quando encerrei a conta! Estive no banco, em 4/5, e o gerente não soube dizer de quem é a culpa nem quem tem autoridade para retirar meu nome desse órgão de proteção ao crédito. Ele disse que ainda não deram baixa à solicitação que foi feita. Irei enviar essa queixa ao Procon, pois não acho justo não ter algum ressarcimento por danos morais.