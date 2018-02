Erro de piloto levou à queda do voo 447 da Air France, conclui investigação A tripulação do voo 447 da Air France, que caiu no Oceano Atlântico em 31 de maio de 2009, errou ao fazer o avião ganhar altitude, provocando, 3 minutos depois, a queda que resultou na morte de 228 pessoas. Essa é a principal conclusão do relatório com as interpretações da tragédia, divulgado ontem pelo Escritório de Investigações e Análises para a Aviação Civil (BEA). O escritório destaca, porém, que é impossível dizer o que motivou essa decisão - o que pode isentar a tripulação de culpa.