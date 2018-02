Erro de grafia em placa clonada entrega suspeito no ABC paulista

SÃO PAULO - Um carro roubado, de placa clonada, mas com erro de grafia no nome da cidade onde fora licenciado, foi recuperado, por volta das 22h30 de quinta-feira, 11, por policiais militares da Força Tática do 6º Batalhão em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

Ao serem abordados pela PM na região da favela do Jardim Silvina, os dois ocupantes do veículo abandonaram o Fiat na esquina da Rua Duarte Murtinho com a Rua Visconde de Cairu e fugiram a pé, mas um deles, Josimar Freitas Campos, de 22 anos, foi alcançado e preso. Ao olharem para a placa do veículo, os policiais já notaram algo de errado. Nela estava escrito São "Bernado" (sem o segundo 'r') do Campo.

Em relação aos números da placa, que é idêntica a um carro de modelo e marca iguais, a PM não detectou nenhuma irregularidade, mas, diante do erro de grafia, os policiais resolveram levantar o número do chassi e descobriram que o veículo possuía queixa de roubo ocorrido no último dia 9 no Jardim Irajá, também em São Bernardo.

A vítima, um vendedora de 45 anos, funcionária de uma empresa, na ocasião foi abordada por quatro homens a pé, um deles armado, que levaram o veículo e a carga, de embalagens plásticas. Na noite de ontem, apenas o veículo foi recuperado. Já o rapaz preso, caso seja reconhecido pela vítima como um dos assaltantes, será autuado por roubo; caso contrário, apenas por receptação.