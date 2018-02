Erradicar áreas de risco em SP levará 14 anos

Parte dessas famílias foi identificada em mapeamento do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), conhecido pelo poder público desde 2003. No ano passado, o IPT ampliou o mapa para toda a cidade e identificou 1.132 famílias morando em casas com risco iminente de desabamento ou alagamento. Elas tiveram de deixar seus lares.

Foi só depois disso que a Prefeitura começou a agir para tirar e reassentar essas famílias. Apesar de mais de sete anos decorridos, o prefeito disse ontem que a ação foi "rápida e eficiente". Agora, a gestão Kassab diz ter retirado 4.159 famílias, incluídas as 1.132 que estavam em situação emergencial. Elas recebem auxílio-aluguel de R$ 300 e aumentam a filas de paulistanos que aguardam moradia.

O investimento no plano para eliminar riscos é de R$ 10,2 bilhões - R$ 1 bilhão já aplicado e R$ 4 bilhões destinados a projetos em fase de licitação e execução. Outros R$ 5 bilhões serão investidos até 2016 - R$ 2 bi carimbados para moradia popular.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Urbano, Miguel Bucalem, a redução do prazo para sete anos depende de a Prefeitura conseguir verbas federais.

A Prefeitura terá de monitorar novas invasões em áreas desocupadas e refazer o mapa das ocupações a cada dois anos. Para o professor da Universidade de São Paulo João Cyro André, o mapeamento contínuo permitirá constatar modificações após remoções em regiões de risco, além de indicar se o trabalho está sendo eficiente. / FELIPE FRAZÃO