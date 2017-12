Erosão no asfalto interdita duas faixas da Raposo Tavares

SÃO PAULO - Um trecho da Rodovia Raposo Tavares cedeu na manhã desta quinta-feira, 3, por causa da erosão do asfalto. A ocorrência interditou duas faixas na altura do quilômetro 18 da rodovia, na pista oeste, no sentido interior. A erosão foi causada pelo deslocamento de uma linha de tubos subterrâneos, o que gerou infiltração no solo.

A interdição causou transtornos para quem utilizou o transporte público na região. "A média de espera no ponto onde eu estava chegou a uma hora. Eu estava a dois ou três quilômetros do problema, mas o trânsito estava caótico", disse a estudante Lys Silva, de 21 anos. "Os ônibus não conseguiam chegar até os bairros. No sentido centro, a situação também estava ruim."

Técnicos do Departamento de Estradas e Rodagem (DER) e da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) já trabalham no local para corrigir o erro. A previsão é de que os trabalho sejam concluídos ainda nesta quinta-feira.