Erosão interdita uma faixa da Raposo Tavares

As chuvas provocaram uma erosão em uma faixa de rolamento da Rodovia Raposo Tavares no fim da noite desta terça-feira, 2, no trecho de São Paulo, perto do Rodoanel Mário Covas.

O buraco atingiu uma faixa das três existentes por volta das 22 horas, na altura do km 19 da via, na pista sentido interior, segundo informações do Departamento de Estradas e Rodagem (DER).

Técnicos estão no local desde a noite de ontem e ainda não há previsão para a liberação da via, segundo o DER. Por conta do bloqueio, por volta das 9h15 o congestionamento no local era de seis quilômetros.