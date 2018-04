Erguido em 1938, prédio que desabou era marco art déco O Edifício Colombo, um dos três que desabaram na noite de quarta-feira, era um marco da arquitetura art déco no Rio. Inaugurado em 1938, o prédio apresentava características típicas do estilo, que teve seu auge no período entre as duas guerras mundiais. Marcado pelo geometrismo e pela simetria, o prédio tinha dez andares e foi projetado por Paulo Santos, da construtora Pires & Santos, responsável por outros prédios históricos no Rio, como as sedes militares na Urca.