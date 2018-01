Era considerado um dos grandes reinventores da literatura brasileira

Bueno nasceu em Jaguapitã, no norte do Paraná, em 1949, e morava em Curitiba desde a década de 1970. Foi apresentado aos leitores brasileiros em 1986 por Paulo Leminski, com a publicação da coletânea de contos Bolero"s Bar (Travessa Editores). No total, publicou 12 livros. Foi, ainda, criador e editor do suplemento Nicolau e colaborador de O Estado de S. Paulo e de O Estado do Paraná, entre outras publicações. Deixou um livro inédito, Mano, a Noite está Velha, que a Editora Planeta vai publicar em 2011. /